Наньчан, Китай, 24 мая, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Наводнения, вызванные проливными дождями, начавшимися 19 мая, затронули 309 000 человек в восточно-китайской провинции Цзянси, сообщает агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси, было переселено более 7500 человек в безопасные места после сильных дождей, обрушившихся на провинцию.

Метеорологический департамент провинции прогнозирует, что ливни продолжатся в крупных городах Цзянси как минимум до 25 мая.