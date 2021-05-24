Москва, 24 мая, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) приняла на вооружение новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификацию МПЛ-1. Об этом сообщил 24 мая генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет Лебедева

Тарасов напомнил, что опытные образцы 9-мм модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и 9-мм модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач (МПЛ-1) в концерне «Калашников» разработали в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию Росгвардии. Заказчик принял их на вооружение и передал на апробацию в подразделения федеральной службы.

«Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивают удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы», — рассказал гендиректор концерна ТАСС.

Кроме того, пистолетом можно одинаково эффективно управлять обеими руками. Обе новейшие модели вооружения успешно прошли госиспытания.

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