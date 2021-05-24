Кош-Агачский район, Алтай, 24 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на трассе 869 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 23 мая.

Сайт МВД по Республике Алтай: 04.мвд.рф Авария в Кош-Агачском районе Республики Алтай

По предварительным данным, около 19:30 водитель автомобиля Scania с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota Corolla под управлением 25-летнего местного жителя.

«В результате ДТП оба водителя с полученными травмами были доставлены в районную больницу. Госпитализация потребовалась только водителю автомобиля Toyota», — отметили в ведомстве.

У обоих водителей взят анализ крови на наличие алкоголя. Возбуждено административное расследование.