Берлин, 24 мая, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В сети появились первые рендерные изображения модернизированного кроссовера BMW X4 (G02). Изображения с автомобилем размещены на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер обновлённого BMW X4

Рендеры нового X4 созданы дизайнерами на основе ранее полученных шпионских снимков тестового экземпляра машины.

Модель на рендере получила немного более угловатые формы радиаторной решётки, модернизированную головную оптику с крючкообразными интегрированными в фары ДХО (дневными ходовыми огнями), а также стильный бампер с декоративными вставками. При этом капот и передние крылья автомобиля останутся прежними.

Ожидается, что кроссовер будет иметь широкую гамму бензиновых и дизельных двигателей. Точно известно, что рестайлинговый BMW X4 будет базироваться на платформе модернизированного Х3 второго поколения в кузове F25.

Официальный дебют модели может состояться уже в июне нынешнего года.

Ранее стало известно, что в начале лета нынешнего года компания BMW планирует провести официальную премьеру нового 523-сильного электрокара i4 M50. От 0 до 100 км/ч модель разгоняется за четыре секунды. Дальность хода автомобиля равна 590 км (по циклу WLTP).

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