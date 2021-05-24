Чанша, Китай, , 09:09 — REGNUM Китайский ученый Юань Лунпин, известный разработкой первого гибридного сорта риса и спасший бесчисленное количество людей от голода, умер от болезни на 92-м году жизни 22 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Ведущий ученый скончался в больнице города Чанша, столице провинции Хунань. В 1973 году ему удалось вырастить первый в мире высокоурожайный гибридный сорт риса, который позже стал выращиваться в больших масштабах по всему Китаю и в других странах.

Юань потратил более пяти десятилетий на исследования и разработку гибридного риса уже третьего поколения. До начала этого года он проводил исследования на семеноводческой базе в провинции Хайнань на юге страны.

Данные показывают, что суммарная площадь посева гибридного риса в Китае превысила 16 млн га, или 57% от общей площади посева риса, что помогает прокормить дополнительно 80 млн человек в год. Площадь его произрастания за рубежом достигла 8 млн га.