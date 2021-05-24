Брюссель, 24 мая 2021, 09:08 — REGNUM Инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Минске не останется без последсвтий, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»
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