Брюссель, , 09:08 — REGNUM Инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair в Минске не останется без последсвтий, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Этот инцидент не останется без последствий. Лидеры ЕС обсудят это беспрецедентное происшествие завтра в ходе Европейского совета», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт исландской авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска. Экстренная посадка была запрошена экипажем из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

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