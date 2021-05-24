Пермь, , 09:07 — REGNUM В Перми на территории одноименного технопарка открылась станция для зарядки электромобилей. Это седьмая станция такого рода в регионе и единственная в крае, которая может работать в режиме быстрой зарядки и обладает выходной мощностью 60 кВт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Теперь в Перми действует пять зарядных станций для электромобилей. Стоимость одного кВт/ч составляет 12 рублей.

Создателями зарядной станции является пермская компания «Корпорация ПСС». Она специализируется на разработке, производстве, поставке и обслуживанию зарядных станций с 2014 года.

Производитель зарядных установок отметил, что в идеале в Перми должно стоять минимум 30 быстрозарядных станций и 40−50 медленных, и назвал это выполнимой задачей на ближайший год.

Стоит отметить, что в 2019—2020 годах в Пермском крае наблюдался рост числа продаж электромобилей.

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