Уфа, , 09:08 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 23 мая в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что очередной температурный рекорд был зафиксирован на станции Уфа-Дема. Здесь температура воздуха прогрелась до +32°С, в то время как в 1967 году столбик термометра здесь в этот день поднимался до +31,5°С.

Отмечается, что на станции в Салавате была зафиксирована температура воздуха +35,4°С.

Сообщается, что 24 мая в республике обижается гроза с дождем. Столбик термометра днем может подняться до отметки 35 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в большинстве районов Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность.