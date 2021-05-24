Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители завершили поиски двух воспитанниц школы-интерната №1 им. Г. К. Жукова, которые пропали 14 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 16-летних девочек нашли на одной из улиц Горно-Алтайска.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девушки уже возвращены в учреждение. По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников», — отметили в ведомстве.

Напомним, подростки ушли из учреждения после занятий в школе 14 мая и не вернулись. Вечером того же дня представители учебного заведения обратились в полицию.

19 мая по этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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