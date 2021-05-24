Южно-Сахалинск, , 09:05 — REGNUM На Сахалине в лесу рядом с селом Ельники Смирныховского района местные жители обнаружили мины времён Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в правительстве островного региона.

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Оперативно-следственная группа, прибывшая на место, обнаружила три единицы боеприпасов. Саперы воинской части 35 390 обследовали мины и пришли к выводу, что они не представляют угрозы. Боеприпасы вывезли для утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружил на своём участке житель рабочего посёлка Иловля Волгоградской области. Боеприпасы ликвидировали сапёры Южного военного округа.