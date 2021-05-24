Бишкек, 24 мая 2021, 09:04 — REGNUM Ротация руководителей районов даст положительный эффект в развитии регионов. Об этом председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов заявил на встрече с жителями Ошской области.
По словам высокопоставленного чиновника, президент и правительство решили в этот раз полностью поменять принцип назначения руководителей районов.
«Те, кто работал на юге, теперь направлены на север страны и наоборот. Это все делается для того, чтобы искоренить устоявшиеся методы работы на местах. Нужно начинать работать по новому», — пояснил он.