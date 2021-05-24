Берлин, , 09:08 — REGNUM В поддержку создания международного договора для предотвращения пандемий выступил глава немецкого минздрава Йенс Шпан. Он заявил об этом 24 мая перед открытием 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, его слова передает агентство DPA.

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«Государства должны взять на себя обязательство сотрудничать и выполнять совместно установленные правила», — сказал он.

Также глава минздрава ФРГ уточнил, что из-за распространения коронавируса такое взаимодействие на международном уровне должно стать обязательным.

При этом ожидается, что во время ежегодного форума Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет рассмотрен вопрос о создании глобального договора о борьбе с пандемиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson направила в министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запрос на регистрацию в стране вакцины от COVID-19 своего подразделения Janssen.