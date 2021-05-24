Москва, , 09:04 — REGNUM В России будут регулировать цены на материал для изготовления полимерной упаковки. Соответствующие предложения Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом РФ разработают уже к 25 мая. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее производители продуктов питания пожаловались на значительный рост цена на упаковку, который достигал 70−80%. По этой причине себестоимость молочной продукции в январе-апреле 2021 года выросла в среднем на 5%.

В настоящее время, по поручению правительства, Минэнерго РФ уже создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. По данным ведомства, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет 40%.

Минпромторг утверждает, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продукции питания составляет 5%. Поэтому ведомство не ждёт, что ситуация на рынке полимерной упаковки существенно скажется на ценах на продукты питания.

В свою очередь Минсельхоз считает важным обеспечить баланс спроса и предложения в сфере упаковочных материалов для сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке. В Минэкономразвития уверены, что предложения по мерам тарифного и экспортно-импортного контроля требуют дополнительной детальной проработки.