24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Китайские пользователи сети получили очередной информационный удар: мало того что индийский штамм нового коронавируса прокрался в страну, так еще и информационная политика властей вызывает вопросы.

Цинь Шихуан, , 09:59 — REGNUM В городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая был подтвержден случай заражения индийским штаммом нового коронавируса. Факт был подтвержден секвенированием генов вируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили десятки тысяч комментариев под соответствующей публикацией на страничке газеты «Женьминь жибао».

«Чем так ужасна инфекция из Индии, может мне кто объяснить?» — задал вопрос «Йоу-йоу».

«Заразность индийского штамма относительно высока по сравнению с ранними штаммами на заре эпидемии, но он близок к британскому в штамму и южноафриканскому штамму, не подвергшись дальнейшему усилению. Его иммунный побег от вакцины не сильнее, чем у южноафриканского варианта, и вакцинация по-прежнему важна и эффективна против него», — объяснил Фэнъюньмэнъюань.

«Необходимо срочно запретить любое транспортное сообщение с Индией», — заявил SAX4869.

Последнего комментатора поддержало множество пользователей, которые начали обвинять Индию в том, что она распространяет опасный штамм вируса по всей планете, забывая, что не так давно страны Запада обвиняли Китай в том же самом.

Больные COVID-19. Индия Xinhuanet.com

«Почему мутантный штамм должен быть связан с другими странами? В чем разница между этим и уханьским вирусом?» — недоумевающе спросил Ма Нун Сяои.

«В комментариях много теорий заговора и расовой дискриминации. Зачем вы говорите эти вещи и чем они отличаются от речей тех иностранных клеветников, которые клеветали на Китай, когда разразилась эпидемия?» — возмутилась Пряжка.

Некоторые комментаторы обратили внимание на странность, что заболевшая старушка не выезжала за пределы провинции, но каким-то образом заразилась этим штаммом, стало быть, она наверняка является не единственным его носителем. Они также предложили искать немедленно источник заражения, пока этот штамм не разошелся по всей стране.

«Вы можете перестать играть в словесные игры? Что такое «случайное заражение» и «неслучайное заражение»? Все мы знаем, что китайские иероглифы обширны и глубоки, но что это значит? Можете пояснить? Люди в Гуанчжоу в панике», — возмутился информационной политике Китая У Чжиин.

«Вирус принадлежит к мутантному штамму нового коронавируса, появившемуся в Индии. Не исключено, что случайное воздействие вызвало случайное заражение». Я понимаю каждое слово по отдельности, но не понимаю его, если сложить вместе», — согласился Хан Баобао.

Люди в масках в китайском метро Алексей Попов © ИА Красная Весна

«Грубо говоря, если мутантные штаммы попадают в социум, может существовать «скрытая цепь передачи». Эта старая бабушка — первый случай невыявленного завозного случая?» — попытался разобраться в хитросплетениях терминологий «Терпеливоходящий».

В целом китайские пользователи очень обеспокоены появлением в стране индийского штамма нового коронавируса, потому как он ломает их уверенность в бесконечных возможностях Китая побороть эпидемию и вернуть мир к нормальной жизни.