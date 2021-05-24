Магас, , 09:02 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантом является бывший судебный пристав, которого обвиняют в хищении 29 млн рублей. Пользуясь служебным полождением, он снял их банковских счетов умерших граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В течение двух месяцев — в мае-июне 2019 года — 35-летний злоумышленник совершил хищение денежных средств путем незаконного обращения на них взыскания, предварительно возбудив фиктивные исполнительные производства в отношении уже умерших жителей региона. После этого мошенник перечислил украденные деньги на счета своих знакомых.

Однако факт многомиллионного хищения был установлен, сотрудник УФССП попал под следствие. В настоящее время, кроме мошенничества, ему предъявляется также обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.