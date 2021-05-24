Порт-Морсби, , 09:00 — REGNUM Атташе по вопросам образования и культуры посольства Индонезии в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) создали словарь индонезийского языка, чтобы удовлетворить потребности соседней страны, сообщает Antara.

«Это давно ждали учащиеся школ и колледжей страны. В процессе самостоятельного обучения учащиеся часто сталкиваются с проблемами в понимании индонезийских слов», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Папуа — Новая Гвинея.

«Я надеюсь, что с ростом интереса к изучению индонезийского языка все больше и больше выпускников средних школ и высших учебных заведений в Папуа — Новой Гвинее будут продолжать обучение в Индонезии», — заявили в посольстве Индонезии.