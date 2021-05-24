Варшава, 24 мая, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции 23 мая сообщил, что Варшава приобретет у Турции 24 боевых беспилотника «Байрактар ТБ2». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

По словам главы минобороны Польши, соответствующий контракт будет подписан во вторник, 25 мая, во время официального визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию.

Блащак подчеркнул, что данные беспилотники будут вооружены противотанковыми ракетами, и добавил, что контракт с турецкой оружейной промышленностью также включает логистический и учебный пакеты.

«Самое главное — это то, что польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении. 24 беспилотника будут поставлены в Польшу четырьмя партиями. Первая из них поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году», — заявил министр.

Он также добавил, что беспилотники «Байрактар ТБ2» были испытаны в военных конфликтах в Ливии, Сирии, а также в боях за Нагорный Карабах. Контракт с Турцией будет заключен вне тендера, в рамках так называемой неотложной операционной необходимости, отметил он.