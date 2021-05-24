Кяхтинский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению лесного пожара на территории Кяхтинского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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«На тушении работало 17 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Специалисты сработали очень оперативно и не допустили распространение огня на большую площадь», — отметили в ведомстве.

В результате пожар удалось ликвидировать на площади менее 1 га.