Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Главный советник президента США по вопросам пандемии коронавирусной инфекции Энтони Фаучи заявил, что он «не убежден» в естественном происхождении нового патогена, сообщает Fox News.

С таким заявлением глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выступил, отвечая на вопрос журналиста.

«На самом деле, нет. Я в этом не убежден. Я думаю, мы должны продолжить расследование того, что произошло в Китае», — отметил Фаучи.

«Конечно, люди, которые исследовали это, говорят, что, вероятно, он [патоген] появился из группы животных и затем заразил людей, но это могло быть что-то еще, и мы должны это выяснить. Итак, вы знаете, именно по этой причине я сказал, что полностью поддерживаю любое расследование, направленное на выяснение обстоятельств происхождения вируса», — добавил он.

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По мнению многих, он мог быть создан в лаборатории.