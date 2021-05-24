Вашингтон, 24 мая 2021, 08:58 — REGNUM Главный советник президента США по вопросам пандемии коронавирусной инфекции Энтони Фаучи заявил, что он «не убежден» в естественном происхождении нового патогена, сообщает Fox News.
С таким заявлением глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выступил, отвечая на вопрос журналиста.
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По мнению многих, он мог быть создан в лаборатории.