Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве 24 мая ожидается умеренно тёплая погода, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и умеренно теплой погоды при температурном фоне в пределах климатической нормы последней декады мая», — рассказали синоптики.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, в Подмосковье — до 23 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 752 мм ртутного столба.