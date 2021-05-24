Ижевск, , 08:56 — REGNUM Представители правоохранительных органов, министерства промышленности и торговли Удмуртии, городской и районных администраций, административной инспекции Ижевска, активисты Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», общественного движения «Молодая гвардия», добровольных народных дружин в день последнего звонка проинспектировали 63 торговых точки на территории Ижевска. Об этом сообщает администрация города.

Участники рейда выявили 12 магазинов, где, несмотря на запрет, продолжалась продажа алкогольных напитков. В ходе проверочных мероприятий продажа спиртных напитков была пресечена.

В отношении всех нарушителей возбуждены административные производства, применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

В мэрии напомнили, что ежегодно временное ограничение на продажу алкоголя действует в день последнего звонка, День защиты детей — 1 июня, в День знаний — 1 сентября, а также во Всероссийский день трезвости — 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, розничная продажа алкогольной продукции в магазинах Удмуртии была запрещена 22 мая в связи с проведением праздника «Последний звонок» в школах республики. Для проведения праздника 22 мая выбрано в соответствии с рекомендациями минобразования республики.

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