Челябинск, 24 мая, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Челябинске планируется построить три линии метротрамвая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Gubernator74 Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

Одна из них проляжет от ул. Чичерина до ул. Лизы Чайкиной, вторая — от ул. Сталеваров до ТРК «Алмаз». Третья свяжет Медгородок и район ЧТЗ.

В дальнейшем проект может получить дальнейшее развитие. В перспективе новый скоростной транспорт охватит все районы Челябинска, надеются власти.

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания трёх линий потребует 46 млрд рублей. Запустить метротрамвай планируют к 2024−2025 годам.