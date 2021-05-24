Киев, , 08:58 — REGNUM Украина утром 24 мая открыла границу Молдавией, закрытую ранее в рамках мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Хотим проинформировать, что на участке украинской-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска сопредельной страны», — говорится в сообщении.

Кишинёв также снял карантинные ограничения, действовавшие на границе. В пресс-службе молдавских пограничников призывают граждан при пересечении границы соблюдать меры профилактики пандемии.

Стоит отметить, что в Молдавии не работает только один пропускной пункт — Липканы — Рэдэуцы — Прут. Бухарест пока не принял решение его открыть.

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