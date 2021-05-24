Горно-Алтайск, , 08:53 — REGNUM В Республике Алтай для участия в ЕГЭ зарегистрировано 1683 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, определены 14 пунктов проведения экзаменов, в том числе два для участников, находящихся в местах лишения свободы.

По словам министра образования и науки республики Ольги Саврасовой, второй год ЕГЭ в регионе будет проводиться с применением технологии передачи экзаменационных материалов через интернет. В связи с этим все аудитории оснащены необходимым оборудованием.

Она при этом призвала особое внимание уделить безопасности и созданию комфортных условий для участников с соблюдением противоэпидемических мер.

«Динара Култуева поручила главам администраций муниципальных образований принять меры по обеспечению технической и технологической готовности пунктов, в том числе обеспечить работоспособность источников бесперебойного питания на случай ЧС», — отметили в правительстве.