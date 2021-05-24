Киев, , 08:53 — REGNUM Правила оценки выступления участников «Евровидения» от России и Украины предложил изменить член профессионального жюри от Украины Игорь Кондратюк. Об этом он написал 24 мая в колонке для издания «Обозреватель».

По его мнению, организаторы «Евровидения» должны лишить Украину и Россию права оценивать друг друга. «Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!» — написал Кондратюк.

Он заявил, что музыканты и певцы не могут быть вне политики. Отметим, профессиональные жюри России и Украины не дали ни одного бала представителям друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, представительница России Манижа заняла девятое место на Евровидении. Представительница Украины Go_А заняла пятое место.