Токио, , 08:55 — REGNUM Американская компания Johnson & Johnson направила в министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запрос на регистрацию в стране вакцины от COVID-19 своего подразделения Janssen. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба компании.

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«Если ведомство одобрит нашу заявку, то вакцина производства Johnson & Johnson может быть поставлена в Японию уже в начале 2022 года», — отмечается в сообщении.

При этом в настоящее время на территории страны разрешена вакцинация от нового заболевания с использование препаратов от американо-немецкого консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и еще одной американской компании — Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупнейший центр вакцинации от COVID-19, в котором смогут привиться до десяти тысяч человек в день, открылся в столице Японии, городе Токио.