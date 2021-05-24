Рим, , 08:54 — REGNUM Итальянская фирма Kimera Automobili представила рестомод (смесь реставрации и модификации) Evo37, созданный на основе раллийного купе Lancia 037 первой половины 80-х годов прошлого века. Об этом сообщается на сайте компании.

Тираж модели ограничен 37 экземплярами. Из них 11 автомобилей уже заказаны.

Машина изготовлена с использованием драгоценных материалов и самых современных компонентов. Результатом этого является максимальное выражение всех характеристик, заложенных в «ДНК» автомобиля, экспоненциально оптимизированных и улучшенных современными технологиями.

Экстерьер машины был разработан дизайнером Лукой Бетти.

«Поиск стилей и деталей, характеризующих линейку EVO37, призван стать данью уважения итальянским моделям, победившим на ралли 80−90-х годов», — говорится в описании к электромобилю.

Отмечается, что купе Lancia 037 стало первым автомобилем, разработанным специально для раллийной группы B. На ней успешно выступала команда Lancia Martini в чемпионате мира по ралли на протяжении пяти сезонов, начиная с 1982 года. При этом команда одержала шесть побед на этапах WRC и получила один чемпионский титул в зачёте производителей.

Ранее немецкая компания Opel представила рестомод купе Manta GSe Elektromod с электромотором. Питается силовой агрегат от аккумуляторной батареи на 31 кВтч. Дальность хода у новинки равна 200 км.

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