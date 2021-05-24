Киев, , 08:57 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1334 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 24 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Так, за сутки в стране госпитализировали 1019 человек с COVID-19, 68 пациентов скончались от последствий заражения.

Наибольшее количество заражений подтвердили в Днепропетровской и Николаевской областях — 190 и 151 случай соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 183 855 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, впоследствии скончались 49 436 пациентов.

Напомним, сутками ранее на Украине в статистику новых заражений попали 2533 новых случая, 89 человек скончались от COVID-19.

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