Москва, , 08:51 — REGNUM В столичных парках открылись в павильоны «Здоровая Москва». Результаты обследований москвичей будут включаться в их электронные медицинские карты (ЭМК), сообщается на портале градоначальника.

Найти данные своих исследований (результаты осмотров, анализов и т. д.) москвичи смогут найти на портале mos.ru в разделе «Моя диспансеризация» и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Раздел «Моя диспансеризация» состоит из пяти блоков — шагов обследования. Отмечается что москвичи могут выгружать данные о своём здоровье из ЭМК и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая открыл в Измайловском парке павильон «Здоровая Москва».

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