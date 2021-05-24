Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM На Сахалине возбуждено уголовное дело на должностное лицо областного УФСИН России за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в СУ СКР региона.

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Следствие выяснило, что 44-летний подозреваемый получил через посредника взятку в сумме 200 тыс. рублей. Взамен он обещал посодействовать в изменении режима содержания одному из осужденных.

Ка пишут областные СМИ, речь идёт обисполняющем обязанности начальника исправительной колонии №1 Дмитрии Горбик.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на главу Макаровского района Андрея Красковского завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.