Магадан, , 08:57 — REGNUM В Магаданской области на утро 24 мая полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 17 686 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Первую прививку получили 22 318 жителей Колымы, вторую ожидают 4632 человека.

Ежесуточно регистрируется до пяти новых случаев заражения коронавирусом. Всего на Колыме инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 8426 человек. С начала пандемии не справились с болезнью 107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии активно продолжается вакцинация от коронавируса — мобильные пункты открываются в крупных торговых сетях и оптовых базах. Всего поступило 196 084 дозы вакцины.