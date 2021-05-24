Подгорица, , 08:53 — REGNUM Черногория может без проблем обслуживать долг за автомагистраль в Эксим Банку Китая. Об этом, как сообщает черногорское новостное агентство RCTG, заявил на пресс-конференции 23 мая черногорский депутат Демократической партии социалистов Предраг Секулич.

«Более чем ясно, что Черногория может без проблем обслуживать этот долг, потому что, согласно самым оптимистичным оценкам, при самой низкой стоимости дорожной пошлины и наименьших сборах при транзите, цена этого кредита ежегодно будет составлять от 20 до 30 миллионов евро», — отметил Секулич.

Он напомнил, что Черногория регулярно ежегодно выплачивает несколько сотен миллионов евро на основании прежних кредитных задолженностей, поэтому эта сумма, как он утверждает, не может быть в каком-либо смысле проблематичной.

«Таким образом, ясно, что речь идет о политизации этой темы, основанной на плохих намерениях и без каких-либо аргументов в пользу тех, кто утверждает, что наше государство может попасть в долговое рабство по отношению к Китаю», — подчеркнул Секулич.