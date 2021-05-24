Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года зафиксировано три ДТП с участием детей-водителей. Все аварии произошли в мае, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В 2020 году зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей. Пострадали шесть детей, среди них пятеро — сами несовершеннолетние водители.

В 2021 году жертвами ДТП стали шесть человек: один ребенок погиб, еще пятеро получили травмы. Полицейские напомнили, что за езду без прав детям-водителям грозит до 15 тыс. рублей. «Прививать детям интерес к управлению транспортным средством и давать ему соответствующие знания можно и нужно, но при этом следует отдавать себе отчёт, что это должна быть деятельность, прежде всего, воспитательного характера, а не обучающего», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 мая в Оренбургском районе на автомобиле разбилась компания из трех детей. За рулем находился 14-летний подросток. По данным правоохранителей, парень угнал машину у отца-таксиста. В аварии погиб 12-летний пассажир.

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