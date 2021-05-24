Виннипег, Канада, , 08:47 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Николай Элерс, ещё по шайбе забросили Мэтью Перро, Блейк Уилер и Джош Моррисси.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Леон Драйзайтль, сделавший дубль, Зак Кассиан и Джуджхар Хайра.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «Виннипега».

Читайте ранее в этом сюжете: «Виннипег» победил «Эдмонтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ