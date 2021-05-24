Саратов, , 08:47 — REGNUM В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали еще 117 человек, поборол заболевание 251 пациент. Всего в регионе зарегистрировано 61 929 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время, по информации на 24 мая, 58 115 пациентов. Скончались 1038 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 44 носителя коронавируса, в Энгельсском районе — 12, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 21 мая сняли ограничения на поездки в целях отдыха и туризма. Данный запрет действовал на территории области с весны 2020 года и был введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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