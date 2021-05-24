Увинский район, , 08:46 — REGNUM В Удмуртии после гибели шестерых человек при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, погибли двое супругов и четверо их детей. Установлено, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Семья была признана находящейся в социально опасном положении. При этом в феврале 2021 года семья была необоснованно признана утратившей указанный статус. Профилактические меры, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 мая селе Нылга Увинского района в одном из жилых домов произошел пожар. В результате погибли 34-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте 12, 11, восьми лет и одного года. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание от воздействия маломощного источника в виде тлеющей сигареты.

По данному факту проводит проверку прокуратура Удмуртии. Планировалось проверить работу соответствующих органов системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.