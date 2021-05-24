Москва, , 08:46 — REGNUM В Москву из Якутска самолётом ВКС РФ была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Минобороны России и Русское географическое общество доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после приземления медведицу отправили в Московский зоопарк, где она пройдёт обследование и реабилитацию.

В ведомстве напомнили, что медведица вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Посёлок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля обессиленный медвежонок пришел к людям в село Башкирии. При этом хищник не подпускал людей к себе, отбивался и рычал. Жители села Кананикольское Зилаирского района поймали медвежонка.

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