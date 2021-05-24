Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Движение Black Lives Matter, решительно поддержавшее Палестину в конфликте с Израилем, может усилить своё влияние на внешнюю политику США. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как отмечают журналисты издания, в сильно разобщённом американском обществе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта наблюдается постепенное усиление политического влияния движения BLM, поддержавшего сторону палестинцев в конфликте в секторе Газа, и одновременное возрастание социальной напряжённости в стране.

К акциям поддержки Палестины присоединились тысячи людей в США, многочисленные митинги состоялись практически во всех крупных городах страны. Массовость пропалестинских митингов отчасти обеспечивается большим количеством мигрантов арабского происхождения. В то же время митинги в поддержку Израиля, были не так многочисленны.

Активисты Black Lives Matter поясняют, что союз с палестинцами является естественным, и обращают внимание на жестокое обращение израильской полиции с палестинцами, проводя параллель с жестокостью американских полицейских в отношении к афроамериканцам в США.

Журналисты The Washington Post указывают, что создавшаяся благодаря движению BLM напряжённость в обществе повлияла на изменение системы взглядов Демократической партии США по целому ряду вопросов. Расовая справедливость стала основой для дебатов по целому ряду тем, от реформ в сфере здравоохранения до глобального потепления. Конфликт в секторе Газа, по мнению WP, усилил позиции движения BLM на международной политической арене.

В частности, рост протестных движений BLM оказал влияние на политику администрации президента Джозефа Байдена на Ближнем Востоке. Если изначально американский лидер поддерживал право Израиля на самозащиту, то позднее он стал придерживаться более жёсткой позиции, сначала призвав обе стороны конфликта к прекращению огня, а затем потребовав от Израиля деэскалации.

Отмечается, что администрации Байдена в целом приходится очень непросто в создавшейся ситуации: с одной стороны, США нельзя потерять партнёра на Ближнем Востоке, с другой — необходимо прислушиваться к потенциальному электорату на фоне неослабевающих протестных настроений в стране. В последнее время к гражданам, борющимся против расовой дискриминации и произвола полиции стали примыкать и американцы, недовольные политикой Белого дома на Ближнем Востоке, что только способствует нарастанию внутриполитического кризиса и общественного раскола в стране.