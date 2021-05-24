Уфа, , 08:46 — REGNUM Один завозной случай малярии зарегистрирован в Башкирии за минувшую неделю. Об этом 24 мая сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Анна Казак.

По словам Казак, человек прибыл из Африки. Анализ был подтвержден лабораторно. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и получает лечение.

Она также отметила, что в целом эпидемиологическая ситуация в Башкирии является удовлетворительной. За минувшую неделю в республике было зарегистрировано 180 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 122 — у детей. Это в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом показатель с января месяца ниже прошлогодних цифр в 1,4 раза, уточнила руководитель ведомства.

Сообщается, что в Башкирии за минувшую неделю зарегистрировано 10 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (в том числе 9 случаев были выявлены в городе Уфе).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в марте 2021 года был зафиксирован летальный случай от завозной малярии из Восточной Африки (Занзибар).