Хабаровск, 24 мая, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Министерстве юстиции России поддержали идею о замещении трудовых мигрантов заключёнными. Глава федерального ведомства Константин Чуйченко считает её правильной. Об этом он заявил 24 мая в ходе встречи с журналистами в Хабаровске.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах», — отметил Чуйченко.

По его мнению, лица, которые отбывают наказание, «обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу».

Он добавил, что Министерство юстиции России ведёт переговоры с крупными инвесторами, целью которых является создание в РФ центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключённых свыше 1 тыс. человек.

Министр считает, что создание исправительных центров позволит осуждённым реализовать право на замену наказания. Чуйченко подчеркнул, что «это очень серьёзная проблема», потому что на сегодняшний день около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют право перейти в исправительный центр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

По мнению руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, желание государства монетизировать функцию наказания и исправления создаёт противоречивые стимулы в законодательной и социальной сферах.