Черкесск, , 08:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП с участием трех автомашин. В результате аварии пострадали пять человек. Среди них двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП с участием «Тойота Камри», «ВАЗ-2112» и «ЛАДА-Нива» произошло 23 мая на пересечении улиц Ленина и Степная в столице республики. Получили травмы и доставлены в больницу двое водителей и двое несовершеннолетних. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Как сообщили в МВД, в прошедшие выходные еще две аварии в Карачаево-Черкесии унесли жизни одного человека, ранены двое жителей региона.

Одна из аварий произошла в ауле Нижняя Теберда на федеральной автодороге «Черкесск — Домбай». Водитель «ВАЗ-21 099» не справился с управлением и допустил наезд на бетонный столб линии электропередачи. В результате ДТП погиб его пассажир, 35-летний житель г. Теберда.

В тот же день неподалеку от села Дружба грузовик «МАЗ» наехал на «ВАЗ-2114», в результате чего пострадал 19-летний водитель легковушки.