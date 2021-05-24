Москва, , 08:57 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от Google удалить 12 ссылок на «противоправный контент» с призывами к несанкционированным митингам, но американская корпорация оспорила это требование. Об этом сообщает 24 мая издание «Коммерсантъ».

Ранее Google выступала ответчиком или третьим лицом в судебных процессах с Роскомнадзором, теперь компания впервые подала на ведомство в суд. Юристы полагают, что это связано с растущим давлением властей на сервисы Google и допускают, что разбирательства продолжатся в международных судах.

Ссылки, о которых идёт речь, ведут на ролики в YouTube, пояснили в Роскомнадзоре. Материалы призывают к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года и адресованы в том числе несовершеннолетним. Заблокировать доступ к контенту потребовала Генпрокуратура.

Google LLC подала иск против Роскомнадзора 23 апреля, а 11 мая его принял к производству Арбитражный суд Москвы. В американской компании изданию не предоставили каких-либо комментариев.