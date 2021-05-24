Москва, , 08:44 — REGNUM В течение ближайших дней в Иркутской области и на Дальнем Востоке ожидаются ночные заморозки. Об этом 24 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до — 6 °C. В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и в Якутии, и в Хабаровском крае, и в Амурской области», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот период температура воздуха в ночное время в регионах Дальнего Востока составит 0… +4 °C, при этом в отдельных областях будут наблюдаться значения ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в конце нынешнего мая в европейской части России ожидается погода, близкая к климатической норме.