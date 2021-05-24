Красноярск, , 08:42 — REGNUM По состоянию на утро 24 мая в Красноярском крае действует шесть лесных пожаров на общей площади 163 га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Большемуртинском, Дзержинском и Тюхтетском районах. Один пожар локализован.

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За прошедшие сутки в крае потушили десять лесных пожаров на общей площади 85 га. Возгорания действовали в шести районах. В тушении принимали участие 269 человек, применялось 27 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует на территории Красноярского края (за исключением Крайнего Севера).

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