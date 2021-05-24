Кызыл, , 08:41 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг обследовал проблемные места, выявившиеся с осложнением паводковой ситуации и выходом рек из берегов. По его словам, они появились не сегодня, «меры надо было принимать раньше», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Однако строительство и укрепление мостов, дамб и дорог требует вложения больших финансовых средств. В республиканском бюджете на эти цели денег, по его словам, не хватит.

«Нужно найти дополнительные источники финансирования через федеральные программы и проекты. Эту работу надо ускорить, иначе сколько еще можно продолжать рисковать жизнями и имуществом наших земляков?» — добавил глава региона.

Напомним, в связи с проливными дождями и паводком в республике были эвакуированы десятки человек. Это едва не привело к человеческим жертвам. Как сообщало ИА REGNUM, на Большом Енисее унесло паром с людьми и машиной.

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