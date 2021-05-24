Южно-Сахалинск, , 08:41 — REGNUM На Сахалине на главу Макаровского района Андрея Красковского завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие полагает, что в декабре 2020 года мэр получил взятку в сумме 1,2 млн рублей от 59-летнего жителя Сахалина. Глава города обещал взяткодателю общее покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов.

Красковского заключили под стражу и отправили в СИЗО, пишет ИА Sakh.com.

«Правительство Сахалинской области в очередной раз заявляет о нетерпимости и недопустимости любых коррупционных проявлений, тем более в системе органов местного самоуправления, и окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела», — прокомментировали ситуацию с задержание мэра Красковского за взятку в правительстве Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане двое сотрудников Органов внутренних дел получили премии за отказ от взятки, писало Uznews.