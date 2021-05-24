Токио, 24 мая 2021, 08:40 — REGNUM Северокорейское грузовое судно Chong Bong затонуло в Японском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкрй на данные Береговой охраны Японии.
Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 22 мая в 14:32 по местному времени в 48 км к северо-северо-западу от группы островов Оки в префектуре Синамэ (Япония).
Известно, что 21 мая около 22:55 по местному времени экипаж судна сообщил Береговой охране о поступлении воды в грузовой трюм.
Весь экипаж в составе 21 человека высадился в спасательную шлюпку и спустя пять часов был взят на борт, проходившего мимо, северокорейского танкера Yu Jong.
По имеющимся данным, судно направлялось из порта Чхончжин провинция Хамгён-Пукто в порт Сонрим провинции Хванхэ-Пукто (КНДР), перевозя около 6507 тонн металлических изделий.
Отметим, что северокорейское судно Chong Bong включено в санкционный список Совета Безопасности ООН в марте 2016 года.