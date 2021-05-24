Сент-Луис, США, , 08:37 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Брэндон Саад, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен Натан Маккиннон и российский форвард Валерий Ничушкин.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию до четырёх побед — 4:0. «Сент-Луис» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

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