Богота, , 08:38 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 21,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 21 669 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 232 456.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 469 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 84 724.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 026 277 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 18 737 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.