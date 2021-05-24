Москва, , 08:35 — REGNUM В России могут снять ограничения с самозанятых по некоторым видам деятельности. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, передаёт ТАСС.

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В настоящее время самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке. Не имеют право работать в сфере медицины, заниматься перевозкой пассажиров и т .д.

По мнению Титова, самозанятым нужно разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС). «Ограничения для самозанятых снижают темпы «обеления» рынка труда в РФ», — отметил бизнес-омбудсмен.

Как сообщается ИА REGNUM, рост числа самозанятых в России диктует необходимость начать формирование единых подходов к системе социального страхования для этой группы.

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